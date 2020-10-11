Бывший нападающий «Вашингтона» Трэвис Бойд продолжит карьеру в «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с нападающим Трэвисом Бойдом. Соглашение рассчитано на один сезон, в котором американский форвард заработает $ 700 тыс.

В минувшем сезоне 27-летний форвард сыграл 24 матча за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «+9». В четырёх матчах плей-офф центральный нападающий записал на свой счёт одну заброшенную шайбу. Также на его счету четыре матча в регулярном чемпионате АХЛ, где Бойд забросил четыре шайбы и сделал две голевые передачи.

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с защитником Загом Богосяном. Соглашение рассчитано на один сезон, в котором американский защитник заработает $ 1 млн.