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Александр Георгиев стал вторым россиянином, подавшим иск в арбитраж НХЛ

Александр Георгиев стал вторым россиянином, подавшим иск в арбитраж НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев и нападающий Брендан Лемье подали иски в арбитраж НХЛ, сообщается на официальном сайте профсоюза игроков лиги. Таким образом, россиянин и канадец присоединились к партнёрам по команде Райану Строуму и Энтони Деанджело, которые также не смогли договориться с клубом о зарплате по новым контрактам.

Георгиев стал вторым россиянином, подавшим иск в арбитраж НХЛ. В эту же инстанцию обратился и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев. В общей сложности иски в арбитраж подали 26 хоккеистов, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов.

В минувшем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись коэффициентом надёжности 3,04 и процентом отражённых бросков 91,0. В плей-офф на лёд не выходил.

Игроки «Рейнджерс» Строум и Деанджело подали иски в арбитраж
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