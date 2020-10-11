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Шведский форвард Юхан Ларссон заработает в «Аризоне» $ 2,8 млн

Шведский форвард Юхан Ларссон заработает в «Аризоне» $ 2,8 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Аризона Койотс» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с форвардом Юханом Ларссоном. Соглашение с 28-летним шведом рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой $ 1,4 млн. Таким образом, общая сумма сделки составляет $ 2,8 млн.

В минувшем сезоне Ларссон провёл 62 матча за «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (6+12) очков при полезности «+8». В плей-офф «Сэйбрз» не пробились. Юхан выступал за американский клуб на протяжении семи последних сезонов.

Также за карьеру в НХЛ Ларссон защищал цвета «Миннесоты Уайлд». В общей сложности в лиге Ларссон провёл 393 матча, в которых забросил 38 шайб и сделал 59 результативных передач при показателе полезности "-41" и 190 минутах штрафного времени.

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