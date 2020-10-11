Стал известен полный список игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ

В список игроков, являющихся ограниченно свободными агентами и обратившихся в арбитраж по зарплате, вошли 26 хоккеистов.



Арбитражные слушания будут проводиться с 20 октября по 8 ноября. Игроки могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром. Обычно большая часть дел не успевает дойти до разбирательства.



«Бостон»: з. Мэтт Гжельчик

«Баффало»: в. Линус Улльмарк, н. Виктор Олофссон, н. Сэм Райнхарт

«Калгари»: н. Эндрю Манжипан

«Каролина»: з. Хэйдн Флери, з. Густав Форслинг, н. Кларк Бишоп, н. Уоррен Фёгеле

«Колорадо»: з. Райан Грейвс

«Детройт»: н. Тайлер Бертуцци

«Флорида»: з. Маккензи Уигар

«Миннесота»: в. Каапо Кяхкенен

«Айлендерс»: з. Райан Пулок, з. Девон Тэйвс, н. Джош Хо-Сэнг

«Рейнджерс»: в. Александр Георгиев, з. Энтони ДеАнджело, н. Райан Строум, н. Брендан Лемье

«Торонто»: н. Илья Михеев

«Оттава»: з. Кристиан Ярош, н. Коннор Браун, н. Ник Пол, н. Крис Тирни

«Ванкувер»: н. Джейк Виртанен.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.