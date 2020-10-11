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Стал известен полный список игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ

Стал известен полный список игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В список игроков, являющихся ограниченно свободными агентами и обратившихся в арбитраж по зарплате, вошли 26 хоккеистов.

Арбитражные слушания будут проводиться с 20 октября по 8 ноября. Игроки могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром. Обычно большая часть дел не успевает дойти до разбирательства.

«Бостон»: з. Мэтт Гжельчик
«Баффало»: в. Линус Улльмарк, н. Виктор Олофссон, н. Сэм Райнхарт
«Калгари»: н. Эндрю Манжипан
«Каролина»: з. Хэйдн Флери, з. Густав Форслинг, н. Кларк Бишоп, н. Уоррен Фёгеле
«Колорадо»: з. Райан Грейвс
«Детройт»: н. Тайлер Бертуцци
«Флорида»: з. Маккензи Уигар
«Миннесота»: в. Каапо Кяхкенен
«Айлендерс»: з. Райан Пулок, з. Девон Тэйвс, н. Джош Хо-Сэнг
«Рейнджерс»: в. Александр Георгиев, з. Энтони ДеАнджело, н. Райан Строум, н. Брендан Лемье
«Торонто»: н. Илья Михеев
«Оттава»: з. Кристиан Ярош, н. Коннор Браун, н. Ник Пол, н. Крис Тирни
«Ванкувер»: н. Джейк Виртанен.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

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