В семье Никиты Щербака родился сын. Ребёнка назвали Томас Джеймс
У хоккеиста Никиты Щербака и его жены Лорен родился ребёнок. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме». Мальчика, появившегося на свет 9 октября в 4:08, назвали Томасом Джеймсом.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Никиты Щербака.
На данный момент 24-летний нападающий находится без клуба. В прошлом сезоне он играл в КХЛ за «Авангард» и «Трактор» и набрал в общей сложности 11 (3+8) очков в 31 матче.
Пилко: Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Может, он вернётся в КХЛ через год-два
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