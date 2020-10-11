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В семье Никиты Щербака родился сын. Ребёнка назвали Томас Джеймс

В семье Никиты Щербака родился сын. Ребёнка назвали Томас Джеймс
Хоккей / Прочие турниры 0

У хоккеиста Никиты Щербака и его жены Лорен родился ребёнок. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме». Мальчика, появившегося на свет 9 октября в 4:08, назвали Томасом Джеймсом.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Никиты Щербака.

На данный момент 24-летний нападающий находится без клуба. В прошлом сезоне он играл в КХЛ за «Авангард» и «Трактор» и набрал в общей сложности 11 (3+8) очков в 31 матче.

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