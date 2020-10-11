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Нилл: Худобин и его агент очень ясно дали понять, что хотят три года. Полностью их понимаю

Нилл: Худобин и его агент очень ясно дали понять, что хотят три года. Полностью их понимаю
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал заключение нового трёхлетнего контракта с 34-летним вратарём Антоном Худобиным.

«Антон и Кент Хьюз (агент хоккеиста. — Прим. „Чемпионата“) очень ясно дали понять, что в новом контракте должно быть прописано три года, и я их очень хорошо понимаю. Будет ли в его возрасте ещё один контракт? Давайте надеяться на это. Но сейчас срок соглашения был ему очень важен.

В карьере он обычно заключал контракты на один или два года. И после успеха, которого добился, думаю, он откинулся назад и сказал: «Знаете что, я заслуживаю более длительный срок соглашения». И я согласен с ним на все 100%. Сначала мы договорились о трёхлетнем контракте, а затем переговоры пошли дальше», — цитирует Нилла пресс-служба НХЛ.

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