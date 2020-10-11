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«Питтсбург» подписал контракты с голкипером и двумя нападающими

«Питтсбург» подписал контракты с голкипером и двумя нападающими
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Фредерик Годро и голкипер Максим Легаси стали игроками «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальном сайте клуба. С хоккеистами подписаны однолетние двусторонние контракты. Сумма соглашений – $ 700 тыс.

27-летний Легаси пров`л минувший сезон в системе «Бостон Брюинз», сыграв 33 матча в АХЛ (91,9% отражённых бросков, 2.37 коэффициент надежности). Раньше он выступал за «Вегас Голден Найтс», за который провёл 17 матчей в НХЛ. На уровне АХЛ зарплата игрока составит $ 100 тыс.

27-летний Годро весь сезон провёл в фарме «Нэшвилла», хотя за три предыдущих сезона сыграл 84 матча в регулярных чемпионатах и восемь – в плей-офф. В 42 матчах за «Милуоки» в его активе 28 (11+17) баллов.

Также продлён контракт с нападающим Энтони Анжелло. С ним соглашение подписано на два года. В минувшем сезоне Анжелло сыграл восемь матчей в НХЛ и забил один гол. В АХЛ добавил 25 (16+9) очков в 48 матчах.

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