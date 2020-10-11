«Питтсбург» подписал контракты с голкипером и двумя нападающими

Нападающий Фредерик Годро и голкипер Максим Легаси стали игроками «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальном сайте клуба. С хоккеистами подписаны однолетние двусторонние контракты. Сумма соглашений – $ 700 тыс.
27-летний Легаси пров`л минувший сезон в системе «Бостон Брюинз», сыграв 33 матча в АХЛ (91,9% отражённых бросков, 2.37 коэффициент надежности). Раньше он выступал за «Вегас Голден Найтс», за который провёл 17 матчей в НХЛ. На уровне АХЛ зарплата игрока составит $ 100 тыс.
27-летний Годро весь сезон провёл в фарме «Нэшвилла», хотя за три предыдущих сезона сыграл 84 матча в регулярных чемпионатах и восемь – в плей-офф. В 42 матчах за «Милуоки» в его активе 28 (11+17) баллов.
Также продлён контракт с нападающим Энтони Анжелло. С ним соглашение подписано на два года. В минувшем сезоне Анжелло сыграл восемь матчей в НХЛ и забил один гол. В АХЛ добавил 25 (16+9) очков в 48 матчах.
- 11 октября 2020
-
10:20
-
10:10
-
09:52
-
09:29
-
09:20
-
08:51
-
08:28
-
08:19
-
08:12
-
08:07
-
08:02
-
07:13
-
03:03
-
02:45
-
02:09
-
00:51
-
00:13
- 10 октября 2020
-
23:56
-
23:49
-
23:31
-
23:24
-
23:13
-
23:02
-
22:48
-
22:31
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09
-
20:54
-
20:35
-
20:25
-
20:18