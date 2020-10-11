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Экс-защитник «Флориды» Марк Пысик в следующем сезоне НХЛ будет играть за «Даллас»

Экс-защитник «Флориды» Марк Пысик в следующем сезоне НХЛ будет играть за «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Марком Пысиком. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон, в котором он заработает $ 750 тыс.

В минувшем сезоне Пысик провёл 58 матчей за «Флориду» в регулярном чемпионате, набрав 18 (9+9) очков (личные рекорды по голам и очкам) при показателе полезности «+4» и среднем игровом времени 12 минут 45 секунд. В плей-офф сыграл четыре матча.

Стоит заметить, что его зарплата по прошлому контракту составляла $ 2,73 млн. За карьеру в НХЛ также защищал цвета «Баффало Сэйбрз». В общей сложности за девять сезонов в лиге канадский защитник принял участие в 417 матчах, в которых забросил 22 шайбы и отдал 66 результативных передач.

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