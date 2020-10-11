Скабелка — о большинстве «Локомотива»: не будем мириться с таким положением дел

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Тяжёлая игра. «Динамо» здорово прессинговало, было посвежее, чем мы. Благодарен ребятам за характер. Не всё получалось, но иногда важнее выигрывать такие матчи, чем когда всё получается. Есть над чем работать, но важно, что вытащили матч.

Хотели использовать Максима Берёзкина в сочетании с Алексеевым и Кудрявцевым, но он не совсем попал в такую быструю игру. Хорошо, что Ильенко вошел и помог выиграть.

Поменять сочетания при игре в большинстве? Да, подумаем. Конечно, надо что-то менять. Не можем мириться с таким положением дел», – цитирует Скабелку пресс-служба клуба.