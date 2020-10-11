Генменеджер «Ванкувера» отреагировал на заключение контракта с Брэйденом Холтби

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг отреагировал на заключение контракта с голкипером Брэйденом Холтби.

«Рады, что такой опытный и зарекомендовавший себя вратарь, как Брэйден, пополнил наш состав. Брэйден — обладатель Кубка Стэнли, обладает лидерскими качествами и продемонстрировал способность показывать лучший хоккей в самых важных матчах. Он будет важной частью нашей команды», — цитирует Беннинга пресс-служба НХЛ.

Напомним, Холтби отложил на неопределённый срок решение вопроса с новым контрактом, когда 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Контракт голкипера с «Вашингтон Кэпиталз» истёк по завершении сезона. В результате Брэйден покинул столичный клуб и перешёл в «Ванкувер».