Генменеджер «Ванкувера» отреагировал на заключение контракта с Брэйденом Холтби
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг отреагировал на заключение контракта с голкипером Брэйденом Холтби.
«Рады, что такой опытный и зарекомендовавший себя вратарь, как Брэйден, пополнил наш состав. Брэйден — обладатель Кубка Стэнли, обладает лидерскими качествами и продемонстрировал способность показывать лучший хоккей в самых важных матчах. Он будет важной частью нашей команды», — цитирует Беннинга пресс-служба НХЛ.
Напомним, Холтби отложил на неопределённый срок решение вопроса с новым контрактом, когда 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Контракт голкипера с «Вашингтон Кэпиталз» истёк по завершении сезона. В результате Брэйден покинул столичный клуб и перешёл в «Ванкувер».
«Ванкувер Кэнакс» подписал двухлетнее соглашение с Брэйденом Холтби на $ 8,6 млн
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