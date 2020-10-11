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Агент Скотт: есть стереотип, что все контракты в НХЛ — гарантированные, но это не так

Агент Скотт: есть стереотип, что все контракты в НХЛ — гарантированные, но это не так
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный агент Энди Скотт поделился мнением о первых днях рынка свободных агентов Национальной хоккейной лиги.

«Нынешние структуры новых контрактов будут сильно отличаться от того, что мы подписывали в предыдущие годы. Теперь уже никто из игроков не будет плевать на внутренние нюансы контракта, обращая внимание лишь на среднегодовую зарплату по долгосрочному договору. Раньше мы старались максимально «загрузить» деньгами первые годы контракта, но сейчас на них приходится максимальный эскроу, который будет с годами снижаться.

Сейчас мы стараемся сделать обратное и переместить большую часть средств на последующие сезоны. Для игроков здесь может быть значительная выгода, но есть и риски. Есть стереотип, что все контракты в НХЛ — гарантированные, но это не так. Контракт можно выкупить, и риск этого повышается по мере увеличения срока договора. Кроме того, есть ограничения по «подъёму» величины оклада от одного сезона к другому», — сказал Скотт.

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