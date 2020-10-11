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Тун: раньше условный игрок мог претендовать на 5x5. Сейчас 3x3 не будут плохим вариантом

Тун: раньше условный игрок мог претендовать на 5x5. Сейчас 3x3 не будут плохим вариантом
Хоккей / НХЛ 0

Известный хоккейный агент АнтонТун поделился мнением об отсутствии больших контрактах на рынке свободных агентов НХЛ.

«Сделок в среднем диапазоне теперь почти нет. Игроки будут либо требовать своего, но это касается лишь элитных хоккеистов. Остальные будут брать то, что предлагает команда. Если раньше условный игрок мог претендовать на пятилетний контракт на $ 5 млн (5x5), то сейчас ему предложат $ 3 млн на три года (3x3), и это будет ещё не самым плохим вариантом. Обязательно увидим сделки на минимальные суммы, и это будут известные хоккеисты. Они будут просто потому, что они хотят работать ещё год», — сказал Тун.

За первые четыре часа, которые обычно получаются самыми активными после открытия рынка, клубы совершили сделок на $ 136 млн. В прошлом году за аналогичный отрезок было потрачено $ 582 млн, в позапрошлом – $ 445 млн.

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