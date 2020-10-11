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Бобков: конкуренция с Гариповым помогает не «наедаться» и идёт нам обоим на пользу

Бобков: конкуренция с Гариповым помогает не «наедаться» и идёт нам обоим на пользу
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков после победы в матче с «Сибирью» (4:0) рассказал о конкуренции с Эмилем Гариповым за место в основе омского клуба.

«Конечно, всегда приятно сыграть на ноль. Но это заслуга всей команды, а для вратаря это только пунктик в статистике.

Насколько удобно играть с Гариповым по очереди, меняясь после серий матчей? На мой взгляд, это намного удобнее, потому что получается так, что один вратарь не «наедается»: проведёшь пару или тройку матчей — есть возможность отдохнуть, восстановиться и с новыми силами возвращаться в ворота.

Конкуренция с Гариповым на равных? Нет, не мешает. Когда тренеры дают шанс, просто выходишь и стараешься сыграть на максимуме. Эмиль здорово себя проявляет, и мы помогаем друг другу, даём возможность не «наедаться». Игра по очереди, считаю, нам обоим идёт только на пользу», — приводит слова Бобкова News.ru.

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