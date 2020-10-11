Бобков: конкуренция с Гариповым помогает не «наедаться» и идёт нам обоим на пользу

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков после победы в матче с «Сибирью» (4:0) рассказал о конкуренции с Эмилем Гариповым за место в основе омского клуба.
«Конечно, всегда приятно сыграть на ноль. Но это заслуга всей команды, а для вратаря это только пунктик в статистике.
Насколько удобно играть с Гариповым по очереди, меняясь после серий матчей? На мой взгляд, это намного удобнее, потому что получается так, что один вратарь не «наедается»: проведёшь пару или тройку матчей — есть возможность отдохнуть, восстановиться и с новыми силами возвращаться в ворота.
Конкуренция с Гариповым на равных? Нет, не мешает. Когда тренеры дают шанс, просто выходишь и стараешься сыграть на максимуме. Эмиль здорово себя проявляет, и мы помогаем друг другу, даём возможность не «наедаться». Игра по очереди, считаю, нам обоим идёт только на пользу», — приводит слова Бобкова News.ru.
- 11 октября 2020
-
17:36
-
17:20
-
17:16
-
16:58
-
16:47
-
15:40
-
15:15
-
14:47
-
14:31
-
14:15
-
13:48
-
13:13
-
12:41
-
12:16
-
11:49
-
11:20
-
11:02
-
10:56
-
10:20
-
10:10
-
09:52
-
09:29
-
09:20
-
08:51
-
08:28
-
08:19
-
08:12
-
08:07
-
08:02
-
07:13
-
03:03
-
02:45
-
02:09
-
00:51
-
00:13