Генменеджер «Сент-Луиса»: Крюг очень хорош в большинстве, он прекрасно впишется в команду

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал переход в команду экс-защитника «Бостон Брюинз» Тори Крюга.

«Мы абсолютно точно понимаем, что получили. Крюг не великан, но он хорошо стоит на ногах. Его скорость очень важна для той игры, которую мы практикуем. Он регулярно успевает вернуться в оборону, чтобы отвоевать шайбу. И он очень хорош в большинстве. Тори прекрасно впишется в нашу команду», — приводит слова Армстронга пресс-служба лиги.

Контракт с Крюгом заключён сроком на 7 лет на общую сумму $ 45,5 млн ($ 6,5 млн в год). Последний контракт с «Бостоном» Крюг подписал в 2016 году сроком на 4 года на сумму $ 21 млн ($ 5,25 млн). В НХЛ на его счету 523 матча, в которых Тори набрал 337 (67+270) очков при коэффициенте полезности «+23».