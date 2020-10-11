Агент Задорова: в ходе сезона вернёмся к разговору о долгосрочном контракте с «Чикаго»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника Никиты Задорова в НХЛ, прокомментировал обмен своего клиента из «Колорадо Эвеланш» в «Чикаго Блэкхоукс».

«Чикаго» на протяжении нескольких лет интересовался Никитой Задоровым, но «Колорадо» даже не рассматривал возможность обмена защитника. Теперь эта сделка состоялась. В составе «Блэкхоукс» Никита будет одним из лидеров обороны, здесь у него много шансов проявить себя. Мы благодарны организации «Эвеланш», но теперь в карьере Задорова новый вызов.

Частью сделки с «Блэкхоукс» стало подписание контракта. Почему однолетнего? Никакой спешки не было, у Никиты будет возможность проявить себя на ведущих ролях в новом клубе. В ходе сезона мы обязательно вернёмся к разговору о долгосрочном контракте с «Чикаго», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.