Мильштейн: с Михеевым простой рабочий момент, Наместников намерен продолжить карьеру в НХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающих Ильи Михеева и Владислава Наместникова в НХЛ, рассказал о ситуации с клиентами.
«Что касается Ильи Михеева и «Торонто», это простой рабочий момент. Игроки определённого статуса имеют право обратиться в арбитражный суд. Мы воспользовались этим правом. Где продолжит карьеру Влад Наместников? Есть несколько вариантов. Сейчас ведём работу, всё тщательно изучаем и обдумываем. Влад намерен продолжить карьеру в НХЛ», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне Михеев в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф результативными действиями не отметился и заработал общий показатель полезности «-1».
Наместников в 65 матчах регулярного чемпионата набрал 31 (17+14) очко. За «Колорадо» в 12 матчах плей-офф забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.
- 11 октября 2020
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