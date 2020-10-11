Радек Факса продлил контракт с «Далласом» на пять лет и $ 16,25 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Радеком Факсой. Соглашение с 26-летним чехом рассчитано на пять лет. Годовая зарплата игрока составит $ 3,25 млн.

В минувшем сезоне Факса провёл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 11 шайб и отметился 9 результативными передачами при показателе полезности «-6» и 42 минутах штрафного времени. В 19 матчах плей-офф он набрал 8 (3+5) очков.

За карьеру в НХЛ чешский хоккеист провёл 351 матч. Он забросил 60 шайб и отдал 68 результативных передач при показателе полезности «+15» и 215 минутах штрафа. Факса был выбран американским клубом в первом раунде под общим 13-м номером на драфте-2012.