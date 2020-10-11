Радек Факса продлил контракт с «Далласом» на пять лет и $ 16,25 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Радеком Факсой. Соглашение с 26-летним чехом рассчитано на пять лет. Годовая зарплата игрока составит $ 3,25 млн.
В минувшем сезоне Факса провёл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 11 шайб и отметился 9 результативными передачами при показателе полезности «-6» и 42 минутах штрафного времени. В 19 матчах плей-офф он набрал 8 (3+5) очков.
За карьеру в НХЛ чешский хоккеист провёл 351 матч. Он забросил 60 шайб и отдал 68 результативных передач при показателе полезности «+15» и 215 минутах штрафа. Факса был выбран американским клубом в первом раунде под общим 13-м номером на драфте-2012.
Худобин подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на $ 10 млн
- 11 октября 2020
-
19:19
-
19:13
-
18:54
-
18:25
-
17:36
-
17:20
-
17:16
-
16:58
-
16:47
-
15:40
-
15:15
-
14:47
-
14:31
-
14:15
-
13:48
-
13:13
-
12:41
-
12:16
-
11:49
-
11:20
-
11:02
-
10:56
-
10:20
-
10:10
-
09:52
-
09:29
-
09:20
-
08:51
-
08:28
-
08:19
-
08:12
-
08:07
-
08:02
-
07:13
-
03:03
Партнерский контент