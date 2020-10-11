«Нэшвилл» отдал форварда Егора Афанасьева в аренду ЦСКА

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» отправил российского нападающего Егора Афанасьева в ЦСКА на правах аренды, информирует официальный сайт американского клуба.
Прошедший сезон 19-летний форвард провёл в клубе OHL «Виндзор Спитфайрз». Он принял участие в 62 встречах регулярного чемпионата, забросив 31 шайбу и сделав 36 результативных передач при показателе полезности «+14» и 40 минутах штрафного времени. Афанасьев был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2019 года под общим 45-м номером.
Афанасьев начал заниматься хоккеем в России, но, став одним из самых крупных ребят в своём возрасте, решил продолжить хоккейное образование в Северной Америке. В 2016 году Егор отправился с мамой в Мичиган, где стал играть за юниорскую команду Little Caesars. Россиянин в 2017 году был выбран «Маскегоном» в 10-м раунде драфта Хоккейной лиги США. В этой команде он отыграл два сезона.
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