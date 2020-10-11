Наместников подписал двухлетний контракт на $ 4 млн с «Детройтом»

Нападающий Владислав Наместников подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», информирует официальный сайт «красных крыльев». 28-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение, по которому он за первый сезон получит $ 1,5 млн, а за второй — $ 2,5 млн. Общая сумма сделки составит $ 4 млн.

По ходу минувшего сезона Наместников сменил три клуба («Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш»). В 65 матчах регулярного чемпионата он набрал 31 (17+14) очко. За «Колорадо» в 12 матчах плей-офф забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

За карьеру в НХЛ россиянин провёл 425 матчей. Он забросил 83 шайбы и отдал 106 результативных передач при показателе полезности «+7» и 227 минутах штрафа. Наместников был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде под общим 27-м номером на драфте-2011.