Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тэйвз: «Чикаго» движется в совершенно другом направлении, чем мы ожидали

Тэйвз: «Чикаго» движется в совершенно другом направлении, чем мы ожидали
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал селекционную работу клуба. Ранее руководство «Чикаго» приняло решение не продлевать контракт с голкипером Кори Кроуфордом и обменяло форварда Брэндона Саада в «Колорадо Эвеланш».

«В конечном итоге, я хочу побеждать. Я и другие лидеры рассчитывают приезжать на сборы каждый год, чтобы попасть в плей-офф. Мы готовим себя, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Мне никто никогда не говорил, что у нас идёт перестройка. То, что сейчас происходит, шокирует, потому что клуб движется в совершенно другом направлении, чем мы ожидали.

Грустно, что с Кроуфордом расстались, это очень огорчает. Он столько дал команде и был готов дать ещё больше в следующие несколько лет, быть важной частью команды. Он был уверен, что сможет помочь нам зайти далеко в плей-офф, и я не сомневаюсь, что он бы это сделал», — цитирует Тэйвза The Athletic.

Никита Задоров стал игроком «Чикаго»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020