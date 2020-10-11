«Айлендерс» обменяли защитника Берроуза в «Колорадо»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Колорадо» перебрался защитник Кайл Берроуз, взамен «Айлендерс» получили права на форварда Эй Джея Грира.

23-летний Грир в минувшем сезоне провёл 47 матчей в АХЛ за «Колорадо Иглз» и набрал 32 (16+16) очка. За карьеру в НХЛ он провёл 37 игр, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

25-летний Берроуз в сезоне-2019/20 набрал 8 (2+6) очков в 58 матчах за «Бриджпорт Саунд Тайгерс» при показателе полезности «-7». Всего в АХЛ он провёл 313 матчей и заработал 82 (17+65) балла за результативность.

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