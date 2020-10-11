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«Виннипег» подписал однолетний контракт с защитником Дереком Форбортом

«Виннипег» подписал однолетний контракт с защитником Дереком Форбортом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Дереком Форбортом. Соглашение с 28-летним американцем рассчитано на один год. Зарплата игрока составит $ 1 млн.

По ходу минувшего сезона Форборт сменил «Лос-Анджелес Кингз» на «Калгари Флэймз». В 20 матчах регулярного чемпионата он отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5». За «Калгари» в 10 матчах плей-офф набрал 2 (1+1) очка.

За карьеру в НХЛ защитник провёл 275 матчей. Он забросил 6 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности «+7» и 176 минутах штрафа. Форборт был выбран «Лос-Анджелесом» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте-2010.

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