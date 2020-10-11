Бобков: Чинахов заслужил такого внимания к себе за океаном. Его ждёт большое будущее
Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» форварда омского клуба Егора Чинахова под общим 21-м номером на драфте НХЛ.
«Конечно, мы обсуждали это событие. Я и сам за драфтом немножко следил: как только утром проснулся, сразу стал узнавать, чем закончился первый раунд. И, естественно, сразу же поздравил Егора. Считаю, парень заслужил такого внимания к себе за океаном, потому что на совесть работает, тренируется и для своего возраста показывает очень приличные результаты. И, думаю, его ждёт большое будущее.
Стоит ли ему ещё сезон-другой поиграть в КХЛ или можно отравляться за океан уже после завершения нынешнего чемпионата? Ну, это уже ему самому решать (улыбается)», — приводит слова Бобкова News.ru.
Бадюков: Чинахов не оставил выбора скаутам НХЛ, которые взяли его под таким номером
- 11 октября 2020
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