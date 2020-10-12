Тейлор Холл подписал 1-летний контракт с «Баффало» на сумму $ 8 млн

28-летний американский нападающий Тейлор Холл, вышедший на рынок свободных агентов по окончанию контракта с «Аризона Койотс», перешёл в «Баффало Сэйбрз», утверждает журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».

Сделка с игроком заключена сроком на 1 год. Сумма контракта – $ 8 млн.

Напомним, что в 2010 году Тейлор Холл был задрафтован под 1-м номером «Эдмонтон Ойлерз», в составе которого он провёл 6 сезонов. После чего в его карьере было 4 сезона в «Нью-Джерси Девилз», откуда он был обменян в «Аризону Койотс».

В прошедшем сезоне в составе «Аризоны» Холл провёл 35 встреч, в которых набрал 27 (10+17) очков при коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 627 матчей и 563 (218+345) результативных балла при показателе полезности «-42».

Напомним, что в 2013 году Холл подписал 7-летний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму $ 42 млн ($ 6 млн в год), который действовал до окончания сезона-2019/2020.