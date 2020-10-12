Лебрюн: обмен Шмидта из «Вегаса» во «Флориду» не состоится

Журналист TSN Пьер Лебрюн сообщил в «Твиттере», что «Флорида Пантерз» не согласилась принять обмен 29-летнего американского защитника «Вегас Голден Найтс» Нейта Шмидта.

«Нейт Шмидт не будет обменян во «Флориду». Но это не означает, что его не обменяют. Он на рынке. Но «Пантерз» не согласились на обмен», — написал Лебрюн в «Твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что «Вегас» мог обменять Нейта Шмидта во «Флориду» для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для подписания 30-летнего звёздного экс-защитника «Сент-Луис Блюз» Алекса Пьетранджело.

29-летний американский защитник Нейт Шмидт в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провёл 59 встреч за «Вегас Голден Найтс», в которых набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+11». Всего в НХЛ на его счету 140 (29+111) результативных баллов в 396 матчах при коэффициенте полезности «+88».

Перед сезоном-2019/2020 Нейт Шмидт заключил 6-летнюю сделку с «Вегасом» на общую сумму $35,7 млн ($5,95 млн за сезон), срок которой истекает в 2025 году.