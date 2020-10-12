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Задоров: доигрывал плей-офф на одном сухожилии кисти

Задоров: доигрывал плей-офф на одном сухожилии кисти
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров признался, что ему приходилось играть на уколах из-за проблем со здоровьем.

«Я уже два года с травмой. Тогда полностью порвал связки в кисти. Там же у меня был перелом, который не заживал. Я постоянно делал гормональные уколы.

И сейчас в третьем матче финала Запада с «Даллас Старз» у меня полностью порвалось сухожилие. Потому что кисть была слабая. Когда против меня применил силовой приём Бенн, я получил травму. Доигрывал плей-офф на одном сухожилии кисти», — приводит слова Задорова пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Задоров с 2015 года Задоров выступал за «Колорадо Эвеланш». 11 октября защитник перешёл в «Чикаго» вместе со шведом Антоном Линдхольмом, в обратном направлении проследовали нападающий Брэндон Саад и Дэннис Гилберт. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» также заплатит за Саада компенсацию размером в $ 1 млн.

Никита Задоров стал игроком «Чикаго»
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