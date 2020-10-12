«Коламбус» хочет подписать долгосрочный контракт с Владиславом Гавриковым

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен сообщил, клуб хочет подписать долгосрочный контракт с защитником Владиславом Гавриковым, информирует сайт НХЛ.



«Каждый шаг, который мы предпринимаем, серьёзен. Я не собираюсь вдаваться в подробности конфиденциальных разговоров.



Мы знаем, какие цены сейчас на рынке, мы знаем, сколько места у нас под потолком, знаем, сколько места нужно, чтобы Пьер-Люк Дюбуа и Гавриков чувствовали себя комфортно в нашем клубе. Чтобы мы не были уязвимы для оффер-шитов или чего-то подобного», — приводит слова Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.



В прошедшем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 69 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 встречах.



Напомним, что Гавриков находится в статусе ограниченно свободного агента.

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