Нападающий Микко Койву прокомментировал переход в «Коламбус Блю Джекетс».



«Мне нравится, что основа «Коламбуса» по большей части не меняется каждый год, у них также есть талантливая молодёжь. К тому же их хорошо тренируют. С годами команда стала лучше, в лиге действительно уважают эту организацию.



«Миннесота» не предложила мне контракт? Мне потребовалось несколько дней, пара недель, чтобы смириться с этим. Когда думаешь об этом, испытываешь смешанные эмоции. Но такова природа бизнеса», — приводит слова Койву пресс-служба НХЛ.



Напомним, что ранее Микко Койву за всю карьеру в Северной Америке играл только в одной команде — в «Миннесоте Уайлд», за которую дебютировал в сезоне-2005/2006 и которая не предложила новый контракт нападающему. 37-летний финн подписал однолетнее соглашение с «Коламбусом» на $ 1,5 млн.

Койву подписал однолетний контракт с «Коламбусом» на $ 1,5 млн