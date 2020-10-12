Нападающий Микко Койву прокомментировал переход в «Коламбус Блю Джекетс».
«Мне нравится, что основа «Коламбуса» по большей части не меняется каждый год, у них также есть талантливая молодёжь. К тому же их хорошо тренируют. С годами команда стала лучше, в лиге действительно уважают эту организацию.
«Миннесота» не предложила мне контракт? Мне потребовалось несколько дней, пара недель, чтобы смириться с этим. Когда думаешь об этом, испытываешь смешанные эмоции. Но такова природа бизнеса», — приводит слова Койву пресс-служба НХЛ.
Напомним, что ранее Микко Койву за всю карьеру в Северной Америке играл только в одной команде — в «Миннесоте Уайлд», за которую дебютировал в сезоне-2005/2006 и которая не предложила новый контракт нападающему. 37-летний финн подписал однолетнее соглашение с «Коламбусом» на $ 1,5 млн.
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