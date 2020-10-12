Шипачёв примет участие в матче со СКА. Предыдущую встречу он пропустил из-за недомогания

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв примет участие во встрече с петербургским СКА, сообщается на официальной странице столичной команды в «Телеграме».



Отмечается, что 33-летний форвард присутствовал на утренней раскатке «Динамо».



Напомним, что Шипачёв пропустил предыдущую встречу регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом». Отмечалось, что форвард принял участие в утренней раскатке, однако ближе к началу встречи почувствовал недомогание. Решением тренерского и медицинского штабов московского «Динамо» было принято решение не выпускать Шипачёва на встречу. Его место в первом звене занял Иван Игумнов.



В той встрече «Локомотив» отыгрался со счёта 0:2 и в овертайме смог добиться победы. Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.

Вадим Шипачёв пропускает встречу с «Локомотивом» из-за недомогания