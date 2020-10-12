Кроуфорд мог остаться в «Чикаго». Ему предлагали однолетнее соглашение на сумму $ 3,5 млн

Голкипер Кори Кроуфорд мог остаться в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает обозреватель Colorado Hockey Now Адриан Дейтер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что «Чикаго» предлагал однолетнее соглашение на сумму $ 3,5 млн.
Напомним, что 35-летний американец подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» на два сезона на общую сумму $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).
Напомним, что Кроуфорд на протяжении всей карьеры выступал за «Чикаго Блэкхоукс», в составе которого отыграл 13 сезонов подряд. В 2014 году он подписал шестилетнее соглашение с «Чикаго» на общую сумму $ 36 млн ($ 6 млн в год), по истечении которого вышел на рынок свободных агентов.
В регулярном сезоне-2019/2020 Кори Кроуфорд провёл 40 встреч, в которых одержал 16 побед при коэффициенте надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 488 матчей.
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