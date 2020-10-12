«Куньлунь» заключил пробный контракт с Игорем Ларионовым-младшим

Китайский «Куньлунь Ред Стар» заключил пробный контракт с сыном двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова — Игорем Ларионовым-младшим, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Отмечается, что 22-летний форвард прибыл в Москву и готов сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» сегодня, 12 октября.



Ранее Ларионов-младший выступал за петербургскую «СКА-Неву», в составе которой провёл два матча в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).



Напомним, в нынешнем сезоне у «Куньлуня» 12 поражений в 13 встречах. Единственная победа была одержана не на льду — ярославский «Локомотив» из-за коронавируса не смог принять участие в матче в Мытищах. «Куньлуню» засчитали техническую победу.

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