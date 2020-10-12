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«Нэшвилл» может подписать контракт с экс-одноклубником Дадонова форвардом Хоффманом

«Нэшвилл» может подписать контракт с экс-одноклубником Дадонова форвардом Хоффманом
Хоккей / НХЛ 0

«Нэшвилл Предаторз» хочет укрепить линию нападения в это межсезонье. Клуб претендует на форварда Майка Хоффмана, который находится в статусе свободного агента, сообщает канадский журналист Давид Паньотта на своей странице в «Твиттере».

Ранее 30-летний канадский нападающий выступал за «Флориду Пантерз». Сообщалось, что «пантеры» не собираются продлевать контракты с форвардами Хоффманом и Евгением Дадоновым. Тем не менее руководство «Флориды» намерено сохранить россиянина и подписать с ним новое соглашение.

30-летний Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах. В Кубке Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.

The Athletic: «Флорида» хочет сохранить Дадонова. Хоффман, скорее всего, покинет клуб
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