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Сошников, Хартикайнен, Кадейкин и Метсола заявлены на матч с «Барысом»

Сошников, Хартикайнен, Кадейкин и Метсола заявлены на матч с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с «Барысом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

В заявку на матч попали форварды Никита Сошников, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин и Владимир Жарков, а также голкипер Юха Метсола.

Пятёрки на встречу выглядят следующим образом:

  • Алексеев — Ларсен, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;
  • Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Маннинен — Хартикайнен;
  • Бирюков — Семёнов, Баранов — Кадейкин — Жарков;
  • Коробов — Алалыкин, Башкиров — Картаев — Солодухин.

Место в воротах займёт вернувшийся Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.

Напомним, что ряд игроков основного состава «Салавата» заболели коронавирусом. Сегодня, 12 октября, было объявлено о выздоровлении части хоккеистов.

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