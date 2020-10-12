Сошников, Хартикайнен, Кадейкин и Метсола заявлены на матч с «Барысом»
«Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с «Барысом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В заявку на матч попали форварды Никита Сошников, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин и Владимир Жарков, а также голкипер Юха Метсола.
Пятёрки на встречу выглядят следующим образом:
- Алексеев — Ларсен, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;
- Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Маннинен — Хартикайнен;
- Бирюков — Семёнов, Баранов — Кадейкин — Жарков;
- Коробов — Алалыкин, Башкиров — Картаев — Солодухин.
Место в воротах займёт вернувшийся Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.
Напомним, что ряд игроков основного состава «Салавата» заболели коронавирусом. Сегодня, 12 октября, было объявлено о выздоровлении части хоккеистов.
«Салават» вывел из списка травмированных 10 игроков. Хартикайнен и Гранлунд выздоровели
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