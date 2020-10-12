Владимир Крикунов пропустит матч со СКА. У него диагностирован острый аппендицит

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА. У него острый аппендицит.
«По прилёте в Санкт-Петербург главный тренер нашей команды почувствовал недомогание. Медицинский штаб сразу изолировал Владимира Васильевича. После первичного обследования был диагностирован острый аппендицит. В данный момент Владимир Крикунов проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение об оперативном лечении. Мы желаем скорейшего выздоровления Владимиру Васильевичу и ждём его возвращения в строй. В качестве исполняющего обязанности главного тренера на предстоящий матч московское «Динамо» выведет Юрий Иванович Бабенко», — приводит слова генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова официальный сайт команды.
Встреча между столичным клубом и СКА состоится сегодня, 12 октября. Начало запланировано на 19:30 мск.
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