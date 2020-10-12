Волков: Кучеров заслужил победу в Кубке Стэнли и теперь может делать всё, что хочет

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков рассказал, как проходило празднование чемпионства.



«Пришло ли осознание того, что моё имя выгравировано на Кубке Стэнли? Уже прошло довольно много времени, так что, наверное, да. Внутри всё успокоилось. Эмоции немного ушли. А до этого вообще не осознавал, думал, что всё это сон.



Что было самым крутым в праздновании? Парад. Я смотрел, какие парады были у других команд, и, мне кажется, наш получился самым классным и необычным. У всех всё стандартно проходило — ездили на автобусах по городу. А у нас был парад на лодках, катерах. Ни у кого такого не было. Было очень красиво.



Обвинения, что мы очень бурно отмечали победу, забыв о мерах предосторожностей, соприкасались с фанатами? Когда ты выигрываешь то, к чему шёл всю жизнь, поднимаешь над головой заветный кубок, то не думаешь ни о чём больше. Не стоит тут никого обвинять в неправильном поведении, это были эмоции. Да и я бы не сказал, что мы контактировали с фанатами. Всё было ограждено, у болельщиков не было прямого доступа к игрокам. Конечно, контакт был, но не в большом количестве. Всё-таки парад был на лодках, дистанция соблюдалась. Людей на улице было много, но все были счастливы. Как можно было запретить фанатам выходить на улицу?



Не было ли страха во время парада, что кубок может в воду упасть? Если бы упал, то его бы сразу поймали. А так риск, конечно, всегда есть.



Шокирован ли таким раскрепощённым и расслабленным Кучеровым? Никто не ждал от Никиты такого, потому что никто его лично не знает. Для чужих он закрытый человек, и это его право вести себя так, как он хочет. С нами в команде, со своей семьёй и с близкими друзьями Куч другой. Он всегда весёлый. Если какое-то мероприятие, праздник, то Никита не стоит в сторонке. Для нас его поведение после победы не стало сюрпризом. Он заслужил эту победу и теперь может делать всё, что хочет», — приводит слова Волкова Sport24.

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