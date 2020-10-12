«Салават Юлаев» — «Барыс»: Никита Михайлис получил «5+20» за удар клюшкой

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис получил дисциплинарное удаление до конца матча. Произошло это в гостевой встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым» (идёт третий период, счёт — 2:1 в пользу российского клуба).

В середине второго периода при счёте 1:0 в пользу хозяев Михайлис заехал в зону уфимцев, борясь за шайбу с защитником Филипом Ларсеном и форвардом Теэму Хартикайненом. Датчанин смог оттеснить казахстанского нападающего. Однако тот с размаху ударил клюшкой финского игрока «Салавата» по ноге.

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Михайлис в нынешнем сезоне принял участие в 9 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 6 (5+1) очков при показателе полезности «-3» и 2 минутах штрафного времени.