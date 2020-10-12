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КХЛ дисквалифицировала защитника «Автомобилиста» Чарльза Дженовея на один матч

КХЛ дисквалифицировала защитника «Автомобилиста» Чарльза Дженовея на один матч
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Автомобилиста» Чарльза Дженовея на один матч, сообщается на официальном сайте организации.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Чарльза Дженовея по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.

Кроме того лига наложила денежный штраф на чешского нападающего челябинского «Трактора» Лукаша Седлака.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, Дженовей не сможет помочь команде Билла Питерса в матче регулярного чемпионата с «Витязем», который состоится 14 октября в Подольске.

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