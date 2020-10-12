Янмарк подписал однолетний контракт с «Чикаго» на $ 2,25 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Даллас Старз» Маттиасом Янмарком. Соглашение с 27-летним шведом рассчитано на один год. Общая сумма сделки составит $ 2,25 млн.

В 62 матчах регулярного чемпионата Янмарк забросил 6 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «-5». В 26 матчах плей-офф он набрал 8 (1+7) очков при показателе «0».

За карьеру в НХЛ форвард провёл 297 матчей. Он забросил 46 шайб и отдал 63 результативные передачи при показателе полезности «-10» и 76 минутах штрафа. Янмарк был выбран клубом «Детройт Ред Уингз» в третьем раунде под общим 79-м номером на драфте-2013.

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