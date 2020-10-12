Форвард ЦСКА Локтионов забил впервые в сезоне, прервав безголевую серию из 54 матчей

«Металлург» и ЦСКА в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 5:3 в пользу магнитогорского клуба.
В середине второго периода третью шайбу «армейцев» забросил в большинстве нападающий Андрей Локтионов. Таким образом, форвард прервал безголевую серию, которая составляла 54 встречи. Последний раз Андрей забивал 1 ноября 2019 года. В составе «Металлурга» он забросил победную шайбу в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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