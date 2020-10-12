Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард ЦСКА Локтионов забил впервые в сезоне, прервав безголевую серию из 54 матчей

Форвард ЦСКА Локтионов забил впервые в сезоне, прервав безголевую серию из 54 матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» и ЦСКА в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 5:3 в пользу магнитогорского клуба.

В середине второго периода третью шайбу «армейцев» забросил в большинстве нападающий Андрей Локтионов. Таким образом, форвард прервал безголевую серию, которая составляла 54 встречи. Последний раз Андрей забивал 1 ноября 2019 года. В составе «Металлурга» он забросил победную шайбу в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв пропускает матч с ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020