Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ЦСКА

«Металлург» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Самыми результативными в составе победителей стали Андрей Чибисов (1+1), Сергей Плотников (0+2) и Николай Прохоркин (0+2). Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора отразил 30 бросков из 34.

Таким образом, уральский клуб одержал четвёртую победу кряду, прервав семиматчевую победную серию «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с омским «Авангардом», а ЦСКА в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 14 октября.