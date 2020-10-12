Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ЦСКА
«Металлург» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Самыми результативными в составе победителей стали Андрей Чибисов (1+1), Сергей Плотников (0+2) и Николай Прохоркин (0+2). Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора отразил 30 бросков из 34.
Таким образом, уральский клуб одержал четвёртую победу кряду, прервав семиматчевую победную серию «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с омским «Авангардом», а ЦСКА в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 14 октября.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Чибисов – 05:58' (5x5) 1:1 Карнаухов (Дальбек, Андронов) – 06:13' (5x5) 2:1 Мартынов (Плотников, Прохоркин) – 06:31' (5x5) 3:1 Нестрашил (Бек) – 15:01' (5x5) 3:2 Кемпе (Голдобин) – 21:43' (5x5) 4:2 Яковлев (Земчёнок, Чибисов) – 23:36' (5x5) 4:3 Локтионов – 26:03' (5x4) 5:3 Карпов (Плотников, Прохоркин) – 29:30' (5x5) 5:4 Мамин (Саморуков) – 44:21' 6:4 Кошелев – 59:19' (en)
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