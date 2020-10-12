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Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ЦСКА

Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Самыми результативными в составе победителей стали Андрей Чибисов (1+1), Сергей Плотников (0+2) и Николай Прохоркин (0+2). Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора отразил 30 бросков из 34.

Таким образом, уральский клуб одержал четвёртую победу кряду, прервав семиматчевую победную серию «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с омским «Авангардом», а ЦСКА в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 14 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Чибисов – 05:58' (5x5)   1:1 Карнаухов (Дальбек, Андронов) – 06:13' (5x5)   2:1 Мартынов (Плотников, Прохоркин) – 06:31' (5x5)   3:1 Нестрашил (Бек) – 15:01' (5x5)   3:2 Кемпе (Голдобин) – 21:43' (5x5)   4:2 Яковлев (Земчёнок, Чибисов) – 23:36' (5x5)   4:3 Локтионов – 26:03' (5x4)   5:3 Карпов (Плотников, Прохоркин) – 29:30' (5x5)   5:4 Мамин (Саморуков) – 44:21'   6:4 Кошелев – 59:19' (en)
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