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«Локомотив» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Йокерит» в гостях

«Локомотив» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Йокерит» в гостях
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива» Павел Красковский, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы у «Йокерита» забросили Вели-Матти Савинайнен и Томми Кивистё.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с ЦСКА, а «Локомотив» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 14 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 17:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Савинайнен (Хаапала) – 11:13' (5x4)   1:1 Ландер (Красковский) – 23:55' (5x5)   1:2 Осипов (Ткачёв) – 26:16' (5x5)   2:2 Кивистё (Шрёдер, Лёв) – 34:02' (5x5)   2:3 Красковский (Ландер) – 55:46' (5x4)   2:4 Ильенко (Аверин) – 56:25' (5x5)
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