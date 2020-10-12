«Локомотив» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Йокерит» в гостях

Ярославский «Локомотив» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива» Павел Красковский, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы у «Йокерита» забросили Вели-Матти Савинайнен и Томми Кивистё.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с ЦСКА, а «Локомотив» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 14 октября.