Владислав Каменев забросил первую шайбу в составе СКА

Петербургский СКА и московское «Динамо» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 2:2.

В середине первого периода вторую шайбу «армейцев» забросил нападающий Владислав Каменев. У 24-летнего россиянина этот гол стал первым в составе петербургского клуба. Напомним, в межсезонье экс-форвард «Колорадо Эвеланш» подписал со СКА контракт на два года.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.