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Владислав Каменев забросил первую шайбу в составе СКА

Владислав Каменев забросил первую шайбу в составе СКА
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА и московское «Динамо» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 2:2.

В середине первого периода вторую шайбу «армейцев» забросил нападающий Владислав Каменев. У 24-летнего россиянина этот гол стал первым в составе петербургского клуба. Напомним, в межсезонье экс-форвард «Колорадо Эвеланш» подписал со СКА контракт на два года.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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