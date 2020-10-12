Стиллман: с Воробьёвым всё в порядке, просто тест дал условно положительный результат

И.о. главного тренера «Металлурга» Фредрик Стиллман прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:4).

«Доволен работой команды сегодня. Парни сделали всё что необходимо для победы. Но есть что улучшать. Подумаем сегодня ночью и поговорим с командой завтра. Доволен самоотдачей команды.

Выбила ли из колеи потеря главного тренера непосредственно перед началом матча? К моменту, когда пришла новость об отсутствии Ильи, вся подготовка была завершена, установка дана. Оставалась работа игроков. К счастью, основная часть подготовительной работы была проведена. Но, конечно, ситуация непростая. Главное, мы нашли нужные слова, которые помогли нам выиграть. А ошибок не избежать даже в победном матче. Исправим. Об этом обязательно поговорим с парнями.

Самочувствие Ильи Воробьёва? С ним всё в порядке, насколько понимаю. Просто тест дал условно положительный результат. Чувствует себя нормально», — приводит слова Стиллмана пресс-служба лиги.