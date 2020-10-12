Стиллман: с Воробьёвым всё в порядке, просто тест дал условно положительный результат

И.о. главного тренера «Металлурга» Фредрик Стиллман прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:4).
«Доволен работой команды сегодня. Парни сделали всё что необходимо для победы. Но есть что улучшать. Подумаем сегодня ночью и поговорим с командой завтра. Доволен самоотдачей команды.
Выбила ли из колеи потеря главного тренера непосредственно перед началом матча? К моменту, когда пришла новость об отсутствии Ильи, вся подготовка была завершена, установка дана. Оставалась работа игроков. К счастью, основная часть подготовительной работы была проведена. Но, конечно, ситуация непростая. Главное, мы нашли нужные слова, которые помогли нам выиграть. А ошибок не избежать даже в победном матче. Исправим. Об этом обязательно поговорим с парнями.
Самочувствие Ильи Воробьёва? С ним всё в порядке, насколько понимаю. Просто тест дал условно положительный результат. Чувствует себя нормально», — приводит слова Стиллмана пресс-служба лиги.
- 12 октября 2020
-
21:24
-
21:14
-
21:04
-
20:42
-
20:26
-
20:06
-
19:51
-
19:34
-
19:17
-
19:10
-
19:00
-
18:32
-
17:58
-
17:31
-
17:16
-
16:49
-
16:37
-
16:18
-
15:51
-
15:23
-
14:43
-
14:14
-
14:05
-
13:33
-
13:15
-
12:53
-
12:37
-
12:27
-
12:03
-
11:48
-
11:15
-
10:45
-
10:10
-
09:45
-
09:30