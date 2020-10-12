Тайлер Тоффоли подписал 4-летний контракт с «Монреалем» на сумму $ 17 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Тайлером Тоффоли. Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на четыре года. Общая сумма сделки составит $ 17 млн.
По ходу минувшего сезона Тоффоли сменил «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». В 68 матчах регулярного чемпионата Янмарк забросил 24 шайбы и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «-1». В 7 матчах плей-офф он набрал 4 (2+2) очка при показателе «-4».
За карьеру в НХЛ форвард провёл 525 матчей. Он забросил 145 шайб и отдал 155 результативных передач при показателе полезности «+82» и 150 минутах штрафа. Тоффоли был выбран «Лос-Анджелесом» во втором раунде под общим 47-м номером на драфте-2010.
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