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«Сибирь» в гостях уступила «Торпедо», потерпев четвёртое поражение кряду

«Сибирь» в гостях уступила «Торпедо», потерпев четвёртое поражение кряду
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Дамир Жафяров, оформивший дубль. Шайбы в «Сибири» забросили Николай Тимашов и Микаэль Руохомаа, им ассистировал Егор Миловзоров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

У новосибирского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 17 октября дома встретится с финским «Йокеритом», а «Торпедо» 16 октября в Нижнем Новгороде — с екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Жафяров (Клус) – 08:05' (4x5)   1:1 Тимашов (Ли, Миловзоров) – 17:47' (5x5)   1:2 Руохомаа (Хохлов, Миловзоров) – 31:31' (5x5)   2:2 Жафяров (Шварц) – 35:28' (5x5)   3:2 Ураков (Ильин, Шенфельд) – 36:23' (5x5)
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