«Сибирь» в гостях уступила «Торпедо», потерпев четвёртое поражение кряду

«Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Дамир Жафяров, оформивший дубль. Шайбы в «Сибири» забросили Николай Тимашов и Микаэль Руохомаа, им ассистировал Егор Миловзоров.

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У новосибирского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 17 октября дома встретится с финским «Йокеритом», а «Торпедо» 16 октября в Нижнем Новгороде — с екатеринбургским «Автомобилистом».