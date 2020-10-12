Московское «Динамо» обыграло СКА в Санкт-Петербурге
Московское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Победную шайбу в середине третьего периода забросил защитник «Динамо» Артём Волков. Голы в московском клубе забили также Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов и Вадим Шипачёв. Два очка в составе СКА набрал Антон Бурдасов (0+2).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, СКА потерпел третье поражение в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 14 октября в гостях встретится с «Сочи», а «Динамо» 18 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве — с ЦСКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Кагарлицкий (Яшкин) – 03:33' (5x5) 1:1 Токранов (Ожиганов, Бурдасов) – 06:56' (5x5) 2:1 Каменев (Кузьменко) – 08:53' (5x5) 2:2 Тарасов (Волков, Линдберг) – 19:50' (5x5) 3:2 Тренин (Дыбленко, Бурдасов) – 28:32' (5x5) 3:3 Шипачёв (Бочаров, Кагарлицкий) – 31:02' (5x5) 3:4 Волков – 47:40' (5x5)
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