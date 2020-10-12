Московское «Динамо» обыграло СКА в Санкт-Петербурге

Московское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил защитник «Динамо» Артём Волков. Голы в московском клубе забили также Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов и Вадим Шипачёв. Два очка в составе СКА набрал Антон Бурдасов (0+2).

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Таким образом, СКА потерпел третье поражение в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 14 октября в гостях встретится с «Сочи», а «Динамо» 18 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве — с ЦСКА.