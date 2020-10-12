«Авангард» в гостях разгромил «Сочи», забросив 7 шайб

Омский «Авангард» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, в его активе 3 (2+1) очка. Шестую шайбу в сезоне забросил Егор Чинахов. Голкипер гостей Эмиль Гарипов отразил 29 бросков из 31. Шайбы в составе «Сочи» забросили Сергей Шмелёв и Ере Карьялайнен.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится со СКА, а «Авангард» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 14 октября.