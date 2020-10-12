«Авангард» в гостях разгромил «Сочи», забросив 7 шайб
Омский «Авангард» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, в его активе 3 (2+1) очка. Шестую шайбу в сезоне забросил Егор Чинахов. Голкипер гостей Эмиль Гарипов отразил 29 бросков из 31. Шайбы в составе «Сочи» забросили Сергей Шмелёв и Ере Карьялайнен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится со СКА, а «Авангард» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 14 октября.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 7
Авангард
Омск
1:0 Шмелёв (Точицкий, Александров) – 07:41' (5x5) 1:1 Чинахов (Толчинский, Найт) – 11:31' (5x4) 1:2 Найт (Буше) – 15:55' (5x4) 1:3 Покка (Семёнов, Буше) – 18:23' (5x5) 1:4 Найт (Покка, Береглазов) – 33:03' (5x5) 2:4 Карьялайнен (Нильссон, Кукштель) – 33:46' (5x4) 2:5 Хохлачёв (Зернов) – 49:39' (5x4) 2:6 Стась (Дедунов, Потапов) – 49:51' (5x5) 2:7 Дедунов (Стась, Потапов) – 53:07' (5x5)
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