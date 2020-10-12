Р. Ротенберг: болеют все вратари системы СКА, одновременно на больничном было 60 игроков

И.о. главного тренера СКА Роман Ротенберг дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4).

«Почему играет только Бердин? У нас болеют все вратари системы, одновременно на больничном было 60 игроков. Михаил в каждом матче играет на максимуме, старается, к нему нет вопросов. Хоккей – игра ошибок, это наши индивидуальные ошибки, но мы не переходим на личности, побеждаем и проигрываем, будучи командой. Сейчас набрали хорошее количество очков, формируем состав только на победу в следующих матчах. Каждый игрок должен добавить, но есть объективные причины. Игроки не тренировались две недели, потом провели несколько тренировок в таком составе. Многие из молодых ребят тоже заболели. Сейчас многие возвращаются, но две недели простоя влияют на функциональное состояние. Будем добавлять через работу, тренировки и увидим команду, которая играет без ошибок и потерь.

В плане мотивации, желания сегодня вопросов нет. Четвёртый гол – такие голы случаются. Мы должны были сравнять счёт. Старались, бросали, но не смогли дожать. На третий период нас не хватило», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Таким образом, СКА потерпел третье поражение в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 14 октября в гостях встретится с «Сочи», а «Динамо» 18 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве — с ЦСКА.