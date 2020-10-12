Шипачёв: Кагарлицкий – топовый нападающий. Он прибавляет с каждым матчем

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал игру одноклубника Дмитрия Кагарлицкого в матче со регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3). В этой встрече 31-летний форвард забросил первую шайбу в сезоне.

«Я очень рад за то, что Кагарлицкий забил первый гол. Большой груз упал с его плеч. На самом деле, он очень здорово сейчас играет и прибавляет с каждым матчем. Он топовый нападающий, который поможет «Динамо». Он будет играть ещё лучше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Таким образом, СКА потерпел третье поражение в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 14 октября в гостях встретится с «Сочи», а «Динамо» 18 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве — с ЦСКА.