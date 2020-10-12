Шипачёв: Кагарлицкий – топовый нападающий. Он прибавляет с каждым матчем
Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал игру одноклубника Дмитрия Кагарлицкого в матче со регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3). В этой встрече 31-летний форвард забросил первую шайбу в сезоне.
«Я очень рад за то, что Кагарлицкий забил первый гол. Большой груз упал с его плеч. На самом деле, он очень здорово сейчас играет и прибавляет с каждым матчем. Он топовый нападающий, который поможет «Динамо». Он будет играть ещё лучше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Таким образом, СКА потерпел третье поражение в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 14 октября в гостях встретится с «Сочи», а «Динамо» 18 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве — с ЦСКА.
СКА — «Динамо» М: Дмитрий Кагарлицкий забросил первую шайбу в сезоне
- 12 октября 2020
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:07
-
22:05
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:24
-
21:14
-
21:04
-
20:42
-
20:26
-
20:06
-
19:51
-
19:34
-
19:17
-
19:10
-
19:00
-
18:32
-
17:58
-
17:31
-
17:16
-
16:49
-
16:37
-
16:18
-
15:51
-
15:23
-
14:43
-
14:14
Партнерский контент