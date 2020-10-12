Каменев: проблема в том, что я вообще не играл 7 месяцев. Игровая практика нужна

Нападающий СКА Владислав Каменев дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4).

«Чувствую себя лучше, мне дали сыграть больше времени, я смог забить гол. Мы больше времени владели шайбой, должны были побеждать «Динамо». Провели почти всю игру в их зоне. Вроде бы возим-возим, а угрозы воротам нет. Надо над этим поработать. Сейчас поговорим с ребятами. Может быть, тренеры подскажут.

Не знаю, почему мало сыграл в прошлом матче. После приезда из США я тренировался, но получил небольшую травму. Восстанавливался после неё и теперь понемногу вхожу в игру.

Нет проблемы в том, что я мало играл в «Колорадо». Проблема в том, что я вообще семь месяцев не играл. Сколько хочешь тренируйся, но всё равно нужна игровая практика», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.